Raid in case e chiese e refurtiva venduta online, al via gli interrogatori

Al via gli interrogatori di garanzia per gli indagati nell'inchiesta sui furti in chiese e case di Vasto.

È fissato per domani, alle 10.30, l'interrogatorio di garanzia di C.C., 45 anni, una delle persone coinvolte nell'inchiesta dei carabinieri su una serie di raid la cui refurtiva, del valore complessivo di circa 30mila euro, era stata messa in vendita online [LEGGI].

L'uomo, difeso dall'avvocato Alessandro Orlando, sarà chiamato a rispondere alle domande del gip del Tribunale di Vasto, Fabrizio Pasquale, alla presenza del pm, Gabriella De Lucia. L'interrogatorio si svolgerà nel carcere di Torre Sinello a Vasto, dove il quarantacinquenne già si trovava in custodia cautelare quando, due giorni fa, gli è stato notificato il nuovo provvedimento restrittivo.

Domani, alle 10, interrogatorio di garanzia anche per un altro degli indagati, A.F. Difeso dall'avvocato Angela Pennetta, domani verrà interrogato a Pescara, dove è detenuto.