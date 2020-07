Novità nei tour in barca della costa vastese di Abruzzo Skipper

Abruzzo skipper si dedica da anni a fornire a cittadini del vastese e turisti un servizio che sconfina oltre la soglia dell’intrattenimento turistico e arriva a essere una vera esperienza indelebile che in poche ore arricchisce chiunque decida di farne parte. Quest’anno, c’è una novità in più. La flotta delle imbarcazioni con cui effettuare le mini-crociere si amplia e accoglie la Blue Marlin, imbarcazione di 22 metri, dotata di ogni comfort, che ospiterà fino a 25 passeggeri.

Il tour prevede una navigazione che permetterà di ammirare le bellezze paesaggistiche della costa: la Sirenetta, Trabocco Trave, Trabocco Cungarelle, Trabocco Grotta del Saraceno fino ad arrivare alla riserva naturale di Punta Aderci dove si ormeggerà per dare la possibilità a tutti di tuffarsi nelle splendide acque della riserva e ammirare la caratteristica bellezza della costa da un punto di vista del tutto esclusivo. Ogni giorno saranno previsti due tour:

-Giornaliero

Check-In in porto: 10.00

Partenza ore 10.30

Rientro 16.00

-Serale

Check-In in porto ore 17.30

Partenza ore 18.00

Rientro ore 23.00

Il Prezzo del biglietto è di € 50, comprensivo di aperitivo, pranzo o cena rigorosamente con prodotti locali a base di pesce e bevande. Sarà possibile prenotare l’imbarcazione anche ad uso esclusivo per feste ed eventi (compleanni, addii al celibato/nubilato) al prezzo € 1250.

Abruzzo Skipper è orgogliosa di offrire questo servizio nuovo per il nostro territorio. La società da 10 anni opera nel settore del charter nautico offrendo escursioni gionaliere e plurigiornaliere alle Isole Tremiti con imbarcazioni a motore. Possiede, inoltre, un catamarano e barche a vela per effettuare settimane in Croazia, Montenegro e Gargano.

Per Informazioni e Prenotazioni contattare l’ufficio ai recapiti 0873671503 / 3285785448 / 3929901492 oppure inviando una mail su prenotazioni@abruzzoskipper.com .