Madonna del Carmine, ingressi contingentati in chiesa, ma platea con schermo nel chiostro

Novena di preparazione e Veglia Mariana hanno preceduto la Festa di Santa Maria del Carmine, in corso oggi e domani a Vasto.

Nella chiesa dedicata alla Vergine oggi alle 17.30 il rosario e alle 18 la messa solenne presieduta da con Domenico Scotti. Alle 20 la messa conclusiva.

Domani, venerdì 17 luglio, alle 17.30 il rosario e alle 18 la messa con rito di consacrazione alla Beata Vergine del Monte Carmelo e imposizione dello scapolare.

Viste le norme di distanziamento dovute dall'emergenza coronavirus, gli ingressi in chiesa saranno contingentati, ma nel chiostro della vicina ex Curia vescovile è stata allestita una piccola platea davanti allo schermo su cui saranno proiettate in diretta le riprese audio video della funzione eucaristica.

In questo video di Nicola Cinquina, la Veglia Mariana di ieri sera: