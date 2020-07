11 nuovi attraversamenti pedonali rialzati, previsto un nuovo intervento entro fine anno

Negli ultimi giorni sono molti i lavori stradali a causare disagi nelle strade tra Vasto e Vasto Marina, soprattutto considerando il periodo estivo e quindi il maggiore afflusso di traffico sulle strade della città. Alcuni di questi recenti lavori sono dovuti all’implementazione di nuovi dossi rallentatori in determinate aree cittadine, in un comunicato stampa di questa mattina del Comune di Vasto si spiega: “Sono stati istituiti 11 nuovi attraversamenti pedonali rialzati in diverse vie cittadine, per migliorare la sicurezza stradale e ridurre la velocità veicolare su tratti di maggiore intensità di traffico. L’importo complessivo dell’opera, progettata e coordinata dai Settori Polizia Locale e Lavori Pubblici, è di Euro 42.000,00.

L’obiettivo primario dell’amministrazione comunale è quello di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini per cui questo secondo lotto porterà ad un notevole miglioramento della situazione.

Le strade interessate sono le seguenti: Via Madonna dell’Asilo (zona antistante la caserma dei Vigili del Fuoco), Via S.Onofrio (casa di riposo), Via San Rocco (Istituto Mattei), Via San Michele (chiesa e ingresso villa comunale), Circonvallazione Istoniense (dietro la Caserma dei Carabinieri), Via Giulio Cesare (ingresso Poste centrali), Via Alcide De Gasperi (Ingresso scuola Ritucci Chinni), Corso Mazzini (Zona rotatoria Todis), Viale Dalmazia (Vasto Marina), Via Madonna dell’Asilo (ingresso Liceo Linguistico).

L’assessore alla Polizia Locale, Luigi Marcello, unitamente al Comandante Giuseppe Del Moro, stanno predisponendo la pianificazione di un ulteriore piano di intervento, disponibilità economiche permettendo, da realizzarsi entro fine anno, su altre strade cittadine. Si ribadisce che ogni decisione viene assunta a seguito di relazione e verifica sul territorio da parte della Polizia Locale che ne ravvisa l’esigenza”.