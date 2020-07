Strada da San Salvo al casello A14 in condizioni pessime, Magnacca: "Di chi è la colpa?"

Le vergognose condizioni della Provinciale che attraversa la zona industriale di San Salvo nuovamente al centro della polemica. Per la strada ricadente nel Distretto 5, la Sp 197, erano previsti interventi per 276.234 euro dal Masterplan Abruzzo. Per questo lotto i lavori sono appaltati dal Comune di Lentella [LEGGI].

Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, si chiede, quindi, di chi è la responsabilità del pessimo stato in cui versa l'importante arteria che collega la città al casello A14: "Mi pongo una domanda: perché a distanza di anni e dopo aver appaltato i lavori per il rifacimento del tappetino d’asfalto e il cambio dei responsabili unici del procedimento ad oggi non si riesca ad asfaltare il tratto di provinciale che collega l’uscita dell’autostrada dalle rotatorie all’ingresso di San Salvo?". Il primo cittadino ricorda inoltre che, alcuni mesi fa, la consigliera provinciale Elisa Marinelli ha presentato un'altra interrogazione al presidente della Provincia di Chieti, Maria Pupillo, rimasta senza risposta.

"Cosa c’è sotto? – aggiunge il sindaco – È colpa della Provincia o della stazione appaltante? Sono curiosa, come tutti coloro che utilizzando giornalmente questa strada, di capire cosa ci sia sotto. L’unica cosa certa è che lo stato fatiscente della strada è ben visibile a tutti. Sono molto preoccupata per sicurezza degli automobilisti per una strada oramai ridotta a una mulattiera nonostante i soldi stanziati. Voglio augurarmi che ogni problema che impedisce la sistemazione della provinciale venga risolta al più presto a tutto vantaggio dei miei concittadini e dei residenti del Vastese".