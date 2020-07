Riconsegnata alla Francia la porta del Bataclan con l’opera di Banksy

È stata riconsegnata alla Francia in occasione della festa nazionale del 14 luglio la porta con il graffito di Banksy ritrovata in Abruzzo. L'opera era stata rubata nel gennaio 2019 a Parigi dal Bataclan, il locale teatro della strage del 2015 alle cui vittime è dedicato il graffito, e ritrovata dai carabinieri nel giugno scorso in un casolare di Sant'Omero (provincia di Teramo) [LEGGI].

L'indagine, che dovrà approfondire anche le modalità con le quali la porta in metallo è arrivata in Abruzzo, ora passa alle autorità francesi.

Per la restituzione, ieri, avvenuta all'Ambasciata francese di Roma, erano presenti i rappresentanti della Procura Distrettuale dell'Aquila e dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.