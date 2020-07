Consiglio comunale, centrodestra e Nuovo Faro: "Il Parco Aqualand deve riaprire"

La diretta streamig della seduta del Consiglio comunale di Vasto: GUARDA IL VIDEO.

Il caso Aqualand - “Una proposta di delibera per chiedere l’apertura del parco acquatico nel periodo minimo previsto nel contratto e incaricare L’avvocatura e gli altri uffici comunali per la verifica degli adempimenti a carico del concessionario previsti in convenzione”.

È il contenuto del documento che verrà discusso oggi in Consiglio comunale a Vasto. L'hanno presentato i consiglieri di centrodestra e lista civica Il Nuovo Faro: Francesco Prospero e Vincenzo Suriani di Fratelli d'Italia, Alessandro d’Elisa (gruppo misto), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Guido Giangiacomo di Forza Italia, Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro della Lega.

Il futuro del Parco Aqualand rimane al centro del dibattito politico.

Secondo i sette rappresentanti di opposizione, “deve essere un imperativo categorico di tutti gli amministratori tutelare l’occupazione degli stagionali, l’economia generata dal parco e il valore del complesso aziendale che potrebbe essere seriamente danneggiato da un anno di chiusura decisa, unilateralmente, dal concessionario. Inoltre, vi sono degli aspetti da chiarire in ordine ad alcuni adempimenti a carico del concessionario, come la realizzazione del campo di calcio in località Incoronata per il valore di 260mila euro. Pertanto, alla luce della scadenza ormai prossima della convenzione prevista per il 14 giugno del 2021, riteniamo improcrastinabile effettuare tali verifiche e chiedere l’apertura del Parco, non sussistendo alcun impedimento oggettivo, come stabilito dall’articolo 3 della convenzione. Non è possibile che solo a Vasto non si aprano i Parchi tematici e non si presentino i calendari estivi. Vasto - attacca la minoranza - merita altro, Vasto ha bisogno di altro".

L'ordine del giorno - La seduta, convocata dal presidente, Elio Baccalà, si riunisce oggi in seconda convocazione. I punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente del 10 giugno 2020;

2. Interrogazioni ed Interpellanze

2.a -Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo in data 16.06.2020, n. 32010 di prot., in merito a “ Buoni alimentari”;

2.b -Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo in data 16.06.2020, n. 32010 di prot., ad oggetto “Fase 2 del reddito di cittadinanza”;

2.c -Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo in data 16.06.2020, n. 32012 di prot., ad oggetto “Adeguamento canone annuo 2016”;

2.d -Interpellanza presentata dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero in data 19.06.2020, n. 33284 di prot., in merito a “Progetto - Biciplan”;

2.e -Interrogazione presentata dai consiglieri Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro in data 25.06.2020, n. 34313 di prot., ad oggetto: “Richiesta di sospensione dei parcheggi a pagamento”;

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Ambito distrettuale sociale 07 Vastese – D. Lgs 65/2017;

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Obiettivo di servizio S.05. Interventi di ampliamento ed estensione servizi di cura per l’infanzia 2019 ;

5. Prelievo dal fondo di riserva – Comunicazione

6. Art.43 del T.U.E.L. – Iniziativa del consigliere comunale Marco Marra ed altri del 19.06.2020, n. 33314 di prot. “Richiesta di Consiglio Comunale straordinario, ai sensi degli artt.40 e 41 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari in merito a “Esame della situazione organizzativa e funzionale dell’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto e dei collegati servizi sanitari territoriali”;

7. Art.43 del T.U.E.L. Iniziativa dei consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero del 14.05.2020, n.25911 di prot.. Proposta di deliberazione - “Sostegno alla varie proposte di legge per l’arresto del consumo del suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati”;

8. Art.43 del T.U.E.L. Iniziativa del consigliere comunale Francesco Prospero ed altri del 06.07.2020, n.37030 di prot.- Proposta di deliberazione - “Apertura del Parco e rispetto della Convenzione da parte della società “Aqualand del Vasto Srl” ;

9. -Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Mozione presentata dai consiglieri comunali Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro in data 12.06.2020, n.31548 di prot., in merito a “Intitolazione di una via a Indro Montanelli”;

10. -Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Mozione presentata dal consigliere comunale Edmondo Laudazi in data 22.06.2020, n.33620 di prot., in merito a “Ospedale civile San Pio - Provvedimenti”.

11. -Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Mozione presentata dal consigliere comunale Edmondo Laudazi in data 29.06.2020, n.35032 di prot., in merito a “Avvio di attività di progettazione della iniziativa “Vasto Città Etica””.