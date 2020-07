"Intitolazione strade, anche Nicola Notaro merita di essere ricordato dalla città che ha amato"

Intitolare una strada a Nicola Notaro, il sindaco che negli anni Settanta indicò a Vasto la via dello sviluppo. Lo chiede Angelo Bucciarelli, ex esponente della minoranza Pd e promotore del nuovo polo civico, in una lettera indirizzata al sindaco, Francesco Menna.

La lettera - "Egregio Signor Sindaco di Vasto,

Ho appreso con compiacimento l'intenzione di intitolare alcune vie e piazze di Vasto a cinque uomini, figli di questa terra, per ricordarne il valore. Alcuni di questi Personaggi li ho conosciuti, li ho frequentati, erano buoni nell'animo e pieni di qualità, meritano il nostro ricordo.

Ma tra loro, sicuramente, avrebbe meritato altrettanta grande considerazione, Nicola Notaro, già Sindaco di Vasto negli anni '70, poi Consigliere Regionale dell'Abruzzo.

Lino, come mi piace chiamarlo ancora, è scomparso nel 2013. Di lui, in questi anni, abbiamo sentito trasversalmente porre l'accento sulla sua capacità di visione, la capacità di immaginare il futuro della nostra Città e di concepirne lo sviluppo. La lungimiranza del politico, hanno posto le basi del disegno e della trasformazione di Vasto. A lui, come saprà sicuramente, si devono l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di molte opere della nostra Città, anche se mi piace ricordarne solo due: il 'Viadotto Histonium' e il 'Monumento alla Bagnante', uno dei simboli più ammirati dai nostri ospiti. Ricordo ancora ciò che mi disse quando, una sera, a Vasto Marina, davanti a quella figura sinuosa, gli chiesi come fosse nata l'idea: 'I viaggiatori che attraversano, da nord e da sud, in treno, questo tratto di costa, devono immediatamente avere chiara la percezione che si trovano a Vasto'. Un vero visionario.

E' per questo, Signor Sindaco, per il tangibile amorevole ricordo espresso dai vastesi, è giusto che anche Nicola Notaro sia ricordato per ciò che ha rappresentato per la sua Città, intitolandogli il Viadotto Histonium. Un'opera che lui ha ideato e fatto realizzare, una intitolazione affinché chi c'era ricordi e i piu' giovani abbiano occasione di conoscerne lo spessore. Quello di un sindaco, un uomo che ha amato profondamente la sua città, che ha fatto del suo ruolo strumento di trasformazione.

Signor Sindaco di Vasto, questa lettera aperta è per invitarla ad esaminare la richiesta, affinchè Nicola Notaro venga onorato anch'egli, insieme agli altri concittadini meritevoli.

Siamo certi che Lei vorrà accoglierla favorevolmente e la Città di Vasto sarà onorata di assistere ad un evento ad imperitura memoria".