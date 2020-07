"Era una persona unica. Giovanni è stato un punto di riferimento per tutta la comunità"

"Avrebbe compiuto gli anni il 27 luglio", dice Paolo Palomba, ex consigliere regionale, ricordando il suo amico Giovanni Di Lazzaro, il medico in pensione morto ieri a 75 anni a seguito di un incendio scoppiato nella sua casa a Castiglione Messer Marino.

"Eravamo grandi amici", ricorda Palomba. "La sua scomparsa è una grandissima perdita per tutta la nostra comunità. Giovanni era una persona squisita, disponibile, un punto di riferimento per tutti. Era stato medico di base prima a Ripa Teatina, poi a Montazzoli, dove era l' unico medico. Era in pensione dallo scorso anno, ma qui a Schiavi aveva continuato a fare visite a domicilio, sempre gratuite. Era unico, non ho mai conosciuto una persona come lui".

Con la chiesa chiusa per lavori, il parroco, Antonio Di Palma, celebrerà le esequie nel poliambulatorio domani alle 11. Tutto il paese saluterà per l'ultima volta il dottor Di Lazzaro