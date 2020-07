Via Verde, riapre il cantiere alla ex stazione. Sputore: "Il piazzale sarà rimesso a nuovo"

Sono finalmente ripresi i lavori alla ex stazione di Vasto Marina. Rifacimento del manto stradale, completamento dell'ufficio servizi, con bagni e uno spazio per un chioschetto e sistemazione delle aiuole con piantumazioni, per riportare il piazzale della vecchia stazione quasi a nuovo.

"L'impresa sta lavorando - spiega Vincenzo Sputore, consigliere provinciale delegato alla Via Verde -, sono state ordinate delle panchine e si lavorerà, come previsto dal progetto, anche sull'illuminazione. Da parte mia c'è sollecitazione quasi quotidiana su questi interventi. Dopo la sistemazione delle gallerie - continua Sputore -, si potrà procedere alla resinatura, che nel tratto Vignola - ex stazione, dovrebbe richiedere pochi giorni".

Ed è proprio dal "versante gallerie", nodo cruciale per il completamento dei lavori sulla pista ciclopedonale che collegherà Ortona a Vasto, che sembrano arrivare notizie incoraggianti. "Come mi è stato comunicato da Valerio Ursini e Francesco Faraone, architetti e tecnici della Via Verde – dichiara Sputore -, è stato fatto un ordine di servizio generale in cui sono ricomprese anche le gallerie. Una volta definita la perizia con le imprese, che è in fase di ultimazione, sarà possibile trovare un accordo per la sistemazione della Via Verde".

"Sebbene persista il problema su Lago Dragoni – afferma Sputore –, spero sia la volta buona per chiudere nel minor tempo possibile i lavori, che afferiscono alla Provincia di Chieti, e poter finalmente consegnare ai cittadini quest'opera tanto attesa".