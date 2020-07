Pugilato, il 30 luglio Luigi Alfieri sul ring per la finale del Trofeo delle Cinture

È stata spostata al 30 luglio la data della rassegna di pugilato in cui Luigi Alfieri salirà sul ring per disputare la finalissima del Trofeo delle Cinture pesi welter, competizione pugilistica organizzata da WBC-FPI, che permette la scalata verso il titolo italiano. Il pugile vastese, che tra i pro ha vinto 4 match, dovrà vedersela con il romano Pietro Rossetti, 8 vittorie di cui 4 per ko.

Alfieri avrà quindi una settimana in più, rispetto a quanto previsto inizialmente, per prepararsi all'importante appuntamento che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio nel suo percorso tra i professionisti. Non sarà semplice perchè il suo avversario è di ottimo livello e gli darà filo da torcere. Per Alfieri sono giorni di intensa preparazione, alternando sedute di preparazione fisica con il suo preparatore Andrea Ialacci a quelle di tecnica pugilistica con Domenico Urbano e sotto lo sguardo attento di Alfredo Campitelli.

Il match si disputerà a porte chiuse ma sarà trasmesso in diretta streaming su War Tv.