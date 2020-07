Madonna del Carmine, le celebrazioni della novena presiedute da monsignor Scotti

È in pieno svolgimento la novena in onore alla Madonna del Carmine. Iniziata il 7 Luglio è stata presieduta per i primi tre giorni dal parroco don Gianfranco Travaglini, a seguire da don Giovanni Pellicciotti e negli ultimi tre giorni è guidata da S. E. Mons. Domenico Angelo Scotti, vescovo emerito di Trivento. Le omelie hanno spiegato la Parola di Dio, mettendo in luce quanto sia fondamentale vivere in tempi così difficili la Parola di Speranza del Vangelo sull'esempio di Maria, prima discepola di Gesù. Il vescovo Scotti ha esortato in modo particolare i cristiani ad essere coerenti in un mondo che cerca di soffocare l’amore esigente del Vangelo.

Il 16 luglio, giorno della festa, ci saranno più celebrazioni eucaristiche permettendo così la partecipazione a più persone nel rispetto delle norme di sicurezza. L’assenza della processione non renderà certamente minore la festa, che tale sarà in pienezza se i cuori sapranno cogliere in questi giorni di preghiera un invito ad una più autentica vita in Cristo, sorretti dall'aiuto della Madonna.

Anna Rita Savino