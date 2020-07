L’incubo A14 sul tavolo del Consiglio dei ministri: si punta a una riprogrammazione dei lavori

L'A14 sul tavolo del Consiglio dei ministri. È in programma in giornata la seduta durante la quale potrebbe arrivare la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Tra i temi da affrontare ci sarà molto probabilmente anche il dossier sul tratto abruzzese che nelle ultime settimane sta vivendo un altro periodo di passione con cantieri, barriere dei viadotti sotto sequestro, code chilometriche e chiusure notturne.

Tra le ultime ci sono quelle previste tra Vasto nord e Vasto sud dalle 22 del 15 luglio alle 5 del 15 luglio e dalle 22 del 15 luglio fino alle 5 del 16 [LEGGI]. A queste si aggiungono le chiusure del tratto Atri - Pineto/Pineto/Città Sant'Angelo/Pescara Nord (13, 14 e 15 luglio dalle 22 alle 6 e 20, 21 e 22 con lo stesso orario in direzione Nord; 27, 28 e 29 luglio dalle 22 alle 6 e 3, 4 e 5 agosto con stesso orario in direzione Sud) e di quello Pescara Ovest - Pescara Sud (dalle 22 di domani alle 5 di giovedì 16 luglio).

La seduta odierna sarà monopolizzata dall'affaire concessione: secondo le indiscrezioni, il consiglio si esprimerà per la revoca alla famiglia Benetton, ma il voto sarà spostato di qualche giorno. La situazione dell'A14 non vede segnali di miglioramento, in piena stagione turistica, e nei giorni scorsi ha fatto sbottare anche il presidente Marco Marsilio che ha annunciato la predisposizione di un fascicolo da inviare in Procura anche sul mancato taglio dei pedaggi annunciato mesi fa.

Ieri, i disagi peggiori si sono registrati tra Pescara Sud e Porto Sant'Elpidio con casi-limite di code di 10 chilometri e 3 ore per percorrere l'intero tratto abruzzese. Ora, la speranza è una riprogrammazione dei lavori per non dare un altro colpo mortale all'arrivo dei turisti già penalizzato dal Covid-19. Il sogno proibito resta quello della terza corsia. Qualche giorno fa, il sindaco di Fossacesia e segretario regionale dell'Udc, Enrico Di Giuseppantonio, è intervenuto sull'argomento chiedendo il potenziamento dell'infrastruttura [LEGGI], ma tutto lascia pensare che il desiderio dell'intera costa resterà chiuso in un cassetto ancora a lungo.