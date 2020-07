Incendio in casa, medico in pensione muore intossicato

Intossicazione da fumo. È la probabile causa della morte, avvenuta a Schiavi d'Abruzzo, di un uomo di 75 anni.

La vittima, G.D.L., è un medico in pensione. Il decesso è avvenuto a seguito dell'incendio scoppiato all'interno della sua casa, nel centro abitato del paese dell'Alto Vastese. I vicini di casa, visto il fumo che fuoriusciva dall'abitazione, hanno lanciato l'allarme attorno alle 19.

Sul posto il 118 e i carabinieri della Stazione di Schiavi d'Abruzzo. Ma non c'era nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare la morte dell'uomo. "La prima diagnosi è intossicazione da incendio", spiega Alfonso Venturi, comandante della Compagnia dei carabinieri di Atessa. L'uomo era molto conosciuto in paese. A ucciderlo sarebbero state le esalazioni provenienti dal rogo che si era innescato in cucina.