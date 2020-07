Fossacesia, disinfestazione in programma nella notte tra il 14 e il 15 luglio

A Fossacesia, su tutto il territorio cittadino nella notte tra il 14 e il 15 luglio, sarà eseguita l'attività di disinfestazione adulticida. A renderlo noto l’amministrazione comunale e la EcoLan.

"Si tratta di interventi necessari per debellare l’invasione degli insetti aggressivi - spiega l'amministrazione comunale –. Si consiglia alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di indumenti e di alimenti, mettere a riparo gli animali domestici e chiudere finestre e balconi. Inoltre, come di consueto, si invita a lavare frutta e verdura coltivate nel centro urbano. È un'azione importante per affrontare l'estate con un'attenzione ulteriore alla salute e alla vivibilità degli spazi aperti".

I servizi saranno svolti dal personale EcoLan che utilizzerà prodotti, regolarmente registrati come presidi sanitari presso il ministero della Sanità, a bassa tossicità per l’uomo, la fauna acquatica, gli uccelli e i mammiferi. I prodotti, inoltre, non sono corrosivi, quindi non vi sono particolari cautele da adottare da parte della cittadinanza. Gli interventi verranno effettuati solo in condizioni climatiche favorevoli e in caso di maltempo potranno essere posticipati.