Travaglini: "No alla nomina di un nuovo assessore, sì a progetti nel Sociale"

No al quinto assessore, sì a nuovi progetti di Politiche sociali e Terzo settore. Stamattina il consigliere di minoranza di Più San Salvo, Fabio Travaglini, ha presentato una mozione al consiglio comunale chiedendo di soprassedere alla nomina di un nuovo componente della giunta dopo le dimissioni di Oliviero Faienza [LEGGI].

Nella propria mozione, Travaglini cita la pandemia di Covid-19 che "continua a creare una situazione di incertezza e preoccupazione sul futuro che aumenta le difficoltà sociali ed economiche della nostra città e ne mette a serio rischio la tenuta sociale" e chiede al sindaco Tiziana Magnacca di "non procedere alla nomina di un quinto assessore e a ridistribuire le deleghe in modo equo ai quattro assessori in carica destinando, per quanto possibile e a norma di legge, il risparmio derivante dall’emolumento di un ulteriore assessore alla promozione di nuovi progetti a sostegno del Terzo settore e delle Politiche sociali".