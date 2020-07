Comitato per il verde raccoglie 1516 firme: "C’è tanta attenzione da parte dei vastesi"

Sono 1516 i cittadini che hanno firmato la petizione lanciata dal neonato Comitato per la valorizzazione e la tutela del verde pubblico che chiede all'amministrazione comunale di Vasto una rapida approvazione del Regolamento del verde urbano. La raccolta firme era stata lanciata due settimane fa [LEGGI] per iniziativa di associazioni e cittadini.

"Una parte delle firme - ha spiegato il referente del Comitato, Gianlorenzo Molino - è stata raccolta sulla piattaforma online, Oltre 1000 sono le persone che fisicamente hanno riempito il modulo della petizione. Questo ci fa pensare che siamo sulla strada giusta, abbiamo riscontrato tanta attenzione dei vastesi attenti alle sorti della città. Puntavamo a mille firme, ne sono arrivate 500 in più".

Alla conferenza stampa assistono dall'esterno anche l'assessore Gabriele Barisano e Maria Molino, presidente della commissione comunale che, secondo i piani dell'amministrazione, in settimana esaminerà il Regolamento del verde urbano. "Siamo contenti che il documento vada avanti ma ci aspettiamo che veda presto la luce - dicono dal Comitato -. L'attenzione verso questi temi è importante. Tra le altre cose chiediamo che venga applicata la legge nazionale che prevede di piantare un albero per ogni nuovo iscritto all'anagrafe comunale. In queste settimane abbiamo trasformato un episodio brutto - il taglio dei pini al quartiere San Paolo - in un momento di partecipazione. I cittadini ci hanno seguito e siamo contenti ma il vero risultato sarà l'approvazione del regolamento".

Simbolo della giornata è un albero di arancio "che cureremo e che pianteremo solo quando ci sarà l'approvazione del piano del verde - spiega Camilla Testa, referente del gruppo vastese di Fridays for Future -. È un simbolo di speranza che ci ricorda anche come noi giovani dobbiamo avere maggior cura del nostro territorio. Sarà importante proseguire con altre iniziative per sensibilizzare tutti i cittadini".