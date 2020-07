Sicurezza dei bagnanti, a Vasto Marina controlli e prevenzione anche in mare

La stagione balneare entra nel vivo e si rafforzano anche i controlli per la sicurezza dei bagnanti. La società Lifeguard di Pescara è presente sulla spiaggia di Vasto Marina con i suoi assistenti bagnanti che, nei diversi lidi convenzionati, garantiscono il controllo e il soccorso in mare. Nella giornata di ieri è stato implementato il servizio di monitoraggio e controllo con l'impiego di due unità in mare. "Abbiamo pattugliato il tratto di mare antistante la spiaggia di Vasto Marina - spiega Luigi Di Silverio, responsabile della Lifeguard - con un gommone e una moto d'acqua con personale qualificato a bordo. È stato un primo test che ha dato riscontri positivi perchè, con il personale a terra e quello in mare, si riesce a fare una migliore azione di prevenzione e controllo".

Nel corso della stagione estiva la Lifeguard dislocherà i suoi mezzi acquatici nelle diverse località della costa dove è presente per il servizio di salvataggio. "Contiamo di riproporre il servizio anche a Vasto Marina nelle prossime settimane, in particolare nelle giornate con più presenze. Ci stiamo organizzando anche per implementare il servizio di salvamento con l'impiego di unità cinofile che, in diverse occasioni, sono state preziose per i soccorsi in acqua".

L'obiettivo è quello di far vivere, ai vastesi e ai turisti, un'estate sicura. "Noi ce la mettiamo tutta - sottolinea Di Silverio - e siamo in costante collaborazione con la Guardia Costiera, che ringraziamo nella persona del tenente di vascello Francesca Perfido, comandante del Circomare di Vasto. Un grazie anche alla sezione di Vasto della Società Nazionale Salvamento, coordinata da Fernando Sorgente, che, ogni anno, ci fornisce giovani qualificati e preparati per garantire il servizio di assistenza bagnanti".