Covid-19, in Abruzzo 5 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore, 150 gli attuali positivi

Cinque nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo. La Regione ha diffuso nel primo pomeriggio di oggi alcuni dati relativi alle ultime 24 ore, in cui si registra una vittima. Da 12 giorni non si verificavano decessi causati dal coronavirus.

In totale, dall'inizio della pandemia, i casi in Abruzzo sono stati 3328, 465 i morti. Gli attualmente positivi sono 150, di cui 22 ricoverati (nessuno in terapia intensiva) e 128 in isolamento domiciliare.

Delle 5 persone risultate positive nelle ultime 24 ore, 3 sono residenti in provincia dell'Aquila, 1 in quella di Pescara e 1 in quella di Teramo. Dimessi/guariti: 2713.

Dall'inizio dell'emergenza, sono stati eseguiti in Abruzzo 115119 test.