Abbattuto grosso pino di viale D’Annunzio. Protezione civile: "Era secco"

Un altro pino abbattuto a Vasto. Dopo il taglio di 8 alberi nel quartiere San Paolo, stavolta è toccato a una pianta di una decina di metri nel centro cittadino.

"Rimozione in corso di un grosso pino completamente secco su Viale D’Annunzio su richiesta dell’assessore Gabriele Barisano", fa sapere la Protezione civile di Vasto pubblicando la foto sulla sua pagina Facebook.

I volontari del nucleo comunale, coordinati da Eustachio Frangione, sono intervenuti a segare uno degli alberi che, per decenni, sono cresciuti nell'aiuola spartitraffico di viale D'Annunzio.

Comitato in piazza - Un sit-in di protesta era scattato nei giorni scorsi in via Ritucci Chinni, nel quartiere San Paolo, contro il taglio di 8 pini piantati nel 1995 di fronte alla chiesa dedicata al Santo.

La questione ambientale torna in primo piano nel dibattito pubblico anche perché, dopo quell'abbattimento, si è costituito il Comitato per la tutela del verde, che sta raccogliendo le firme per chiedere al Comune di Vasto l'approvazione del Regolamento del verde pubblico, che giace da anni negli uffici municipali. L'assessora all'Ambiente, Paola Cianci, ha poi annunciato l'avvio dell'iter.

Ieri gli attivisti hanno montato il loro gazebo in piazza Diomede per consentire ai passanti di sottoscrivere la petizione. Hanno anche convocato per domattina alle 12 una conferenza stampa in piazza Barbacani, di fronte al municipio, per ufficializzare i risultati della loro iniziativa.