"Bagnante annaspava in acqua. Ci siamo tuffati, ma non lo abbiamo più trovato. Ricerche in corso"

"Pochi minuti dopo le 13 eravamo tutti sulle nostre postazioni, quando un collega ha visto un uomo che annaspava in acqua". Lo racconta Riccardo Settembrini, 20 anni, bagnino del lido dell'hotel Dakar.

"Il bagnante - racconta Riccardo, bagnino da tre anni - si trovava a 4-500 metri dalla riva, al di là delle boe rosse. Siamo entrati in acqua in tre: io e i colleghi Luigi Di Spalatro e Luca Trasmunti", di 18 e 17 anni, "ci siamo spinti fino a circa 300 metri dalla riva, ma non abbiamo trovato l'uomo. Quindi abbiamo allertato la guardia costiera, che è intervenuta con una motovedetta" salpata dal porto di Termoli. "Non sappiamo se il bagnante sia riuscito a uscire da solo dall'acqua oppure no".