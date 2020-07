A14, l’autostrada dei cantieri: chiuso per due notti il tratto Vasto nord-Vasto sud

Autostrada chiusa per due notti tra i due caselli di Vasto.

I lavori di rifacimento dell'asfalto sulla corsia nord dell'A14 hanno indotto Autostrade per l'Italia a interdire al traffico il tratto compreso tra Vasto nord e Vasto sud dalle 22 del 15 luglio alle 5 del 15 luglio e dalle 22 del 15 luglio fino alle 5 del 16.

L'ordinanza - "Considerato - si legge nell'ordinanza numero 146 del 2020, firmata dall'ingegner Marco Perna, direttore del 7° Tronco di Pescara di Aspi - che per eseguire lavori di pavimantazione si rende necessario procedere alla chiusura del tratto autostradale compreso tra le stazioni di Vasto sud e Vasto nord in direzione Pescara dell'autostrada A14", ne dispone l'interdizione alla circolazione veicolare " in questi orari: "dalle ore 22 di martedì 14 luglio alle 5 di mercoledì 15 luglio; dalle ore 22 di mercoledì 15 luglio alle 5 dei giovedì 16 luglio" e indica il percorso alternativo "in direzione Nord: uscita Vasto sud, seguire per adriatica SS16; continuare su SS16 direzione Pescara; seguire per A14 Ancona-Bari; rientro a Vasto nord".

Disagi infiniti - Numerose le proteste, diffuse tramite social, di automobilisti che si sono trovati nei giorni scorsi a percorrere il tratto abruzzese dell'A14, su cui hanno trovato lunghe code dovute a cantieri e restringimenti che, ormai da tempo, sono diventati una consuetudine. Automobilisti e autotrasportatori chiedono da anni l'allargamento della carreggiata con la costruzione di una terza corsia per ognuno dei sensi di marcia".