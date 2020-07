"Strade disastrate e aree verdi incolte: Vasto città abbandonata"

La manutenzione delle strade di Vasto continua a far discutere e ad alimentare il malcontento della cittadinanza che definisce "vergognosa" la tenuta delle vie cittadine.

Tra le numerose segnalazioni spicca quella di Giuseppe Della Porta, esasperato dalle condizioni di quello che definisce un "abbandono totale".

"Venendo da Vasto Marina, e non solo – afferma -, si ha la netta impressione di entrare in un paese sperduto di non si sa dove, con erbacce ovunque. Vasto è una città turistica, ma quale turismo si può fare in queste condizioni e quale impressione vogliamo dare ai turisti? Cosa potrà mai chiedersi chi, arrivando a Vasto, si trovi di fronte una città dominata dall’incuria, con strade malridotte e cantieri aperti?"

"Mi chiedo se i nostri amministratori si rendano conto della gravità della situazione o se siano intenzionati solo ad interessarsi delle vergognose beghe interne. Possibile che il Comune non abbia l'ombra di un centesimo per degli interventi necessari come pulire le cunette, tagliare le erbacce e abbattere le vergognose barriere di canne? Non ne possiamo più, siamo esasperati da questa superficialità nella gestione della nostra città".