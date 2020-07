Vasto ricorda Remo Gaspari: "Fece dell’Abruzzo la locomotiva del Sud"

"Per non dimenticare, anzi... per ricordare Sua Eccellenza Remo Gaspari. A 9 anni dalla scomparsa dell'onorevole Remo Gaspari, la Fo&Pa - Scuola di formazione politica e Tonino Prospero dedicheranno al Ministro un momento di preghiera con una messa in suo suffragio domani, sabato 11 luglio, alle ore 19, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore". Lo annuncia un comunicato di Antonio Prospero, ex sindaco di Vasto ed ex assessore regionale.

"Abbiamo il dovere, anche al cospetto della religiosità e spiritualità dell'uomo, di ricordare un protagonista della vita istituzionale del nostro Paese, espressione di una politica di altri tempi, in grado di vedere più lontano degli altri. Gaspari fece dell'Abruzzo la locomotiva del Sud, e anche quando, per scelta, non ricopriva più alcun ruolo istituzionale, non ha mai fatto mancare il suo consiglio e la sua benevola vicinanza a tutti gli amministratori, mantenendo attiva, a sue spese, la propria segreteria politica. Un abruzzese innamorato della sua terra, un signore nello stile e nel confronto con sua esistenza".