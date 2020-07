Ospedale da "rattoppare", Schael: i lavori termineranno entro la fine di ottobre

Se l'iter proseguirà secondo i programmi, "nelle prossime settimane inizieranno i lavori per terminare entro la fine di ottobre". Thomas Schael, direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, detta i tempi degli interventi di riparazione necessari per mettere a posto le tubature marce che hanno causato il crollo di un pezzo di controsoffitto all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

"La causa principale principale è la perdita di acqua", dice il manager in questa intervista rilasciata a Zonalocale. all'uscita dalla riunione in municipio con il sindaco, Francesco Menna, il vicesindaco, Giuseppe Forte, e i tecnici municipali e dell'Asl. "Con 900mila euro possiamo intervenire su solaio e impianti idrici" e fare "prevenzione per evitare che la perdita si propaghi causando altri danni".