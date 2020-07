Goran Oluic saluta la Vasto Basket: "Grazie per tutto. Qui mi sono sempre sentito a casa"

Dopo tre anni si dividono le strade di Goran Oluic e della Vasto Basket. Oggi pomeriggio la società biancorossa ha salutato il suo giocatore serbo con un messaggio e un video celebrativo pubblicato sulla sua pagina facebook, ripercorrendo il cammino di assoluto valore fatto insieme. Dal suo arrivo a Vasto, nell'estate del 2017, Oluic ci ha messo poco a conquistare l'amore degli appassionati vastesi della palla a spicchi, a suon di canestri e prestazioni da guerriero.

È stato uno dei protagonisti della promozione in serie C Gold, con quel canestro negli ultimi secondi come sigillo dell'impresa compiuta dalla squadra guidata da coach Gesmundo, che lo aveva voluto fortemente a Vasto. Ora Oluic prenderà altre strade ma c'è dar star certi che Vasto sarà sempre nel suo cuore. Al momento del rinnovo, a maggio 2018, ne parlava già come di una famiglia [LEGGI]. Un concetto ribadito anche nel suo messaggio di saluto all'abiente biancorosso che ha pubblicato sul suo profilo facebook.

"È difficile scrivere questa lettera perché sono talmente tante le emozioni vissute in questi 3 anni che non riuscirei a farvele capire. Anno dopo anno sentivo che questa squadra stava diventando la mia famiglia, questa città stava diventando la mia casa, e la cosa più bella che ho provato è di non essermi mai sentito uno straniero. Questi 3 anni mi hanno dato tanto, mi hanno fatto conoscere tante persone, giocatori, allenatori, dirigenti, amici, e ringrazio ognuno di loro per avermi dato qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Ho sempre dato tutto me stesso e spero che una parte di me sia arrivata a tutti voi.

Ci tenevo a ringraziarvi tutti, tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Lascio Vasto che per me era diventata una seconda casa e spero che un giorno ci rivedremo tutti. GRAZIE PER TUTTO.

Il vostro Goran Oluic".