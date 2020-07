A Vasto Marina ripartono i servizi del Lido Insieme

Sono ripartiti ieri mattina, a Vasto Marina, i servizi del Lido Insieme, l'area di spiaggia - nei pressi del monumento alla Bagnante - attrezzata per persone disabili e con la presenza del servizio di assistenza. Tre operatori qualificati sono a disposizione di persone con difficoltà motorie che possono utilizzare una apposita passerella e raggiungere facilmente l’acqua per fare il bagno con l’aiuto delle sedie job.

“Da tre anni - hanno evidenziato il sindaco Francesco Menna e l’assessore con delega ai Servizi Sociali, Lina Marchesani - ogni estate mettiamo a disposizione questo utile servizio non solo per i cittadini ma anche per turisti.

Il Lido Insieme offre servizi gratuiti efficienti insieme alla professionalità del personale. È importante per la nostra Amministrazione diffondere la cultura del turismo accessibile e far vivere una vacanza in piena autonomia a tutti, con serenità".

Il servizio sarà attivo tutti i giorni, fino al 31 agosto, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.