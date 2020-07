A San Salvo marina danni alle torrette dei bagnini e rifiuti abbandonati in spiaggia

Torrette di salvataggio danneggiate e buste colme di rifiuti abbandonate in spiaggia a San Salvo marina. A segnalarlo è l'associazione Valtrigno, che si occupano del servizio di assistenza bagnanti nei tratti di spiaggia libera del litorale sansalvese. Gesti di inciviltà che sono stati stigmatizzati dall'amministrazione comunale.

"Il mio è un invito accorato a tutti i giovani perché abbiano rispetto verso se stessi e l’ambiente - ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca -. Nessun vuol negare loro il diritto allo svago e al divertimento. Ciò che chiedo è di non danneggiare la cosa pubblica e di non abbandonare plastica e bottiglie di vetro sulla spiaggia ma di usare gli appositi contenitori. E’ una sfida che si può vincere solo se lo si fa insieme per mantenere la spiaggia pulita".

L'assessore all'ambiente Giancarlo Lipppis ha annunciato che "verranno adottate iniziative per individuare i responsabili dei comportamenti scorretti". Poi un messaggio ai ragazzi, invitati "a un maggiore rispetto delle regole perché la pulizia dell’ambiente è una sfida che si può e deve vincere solo se lo si fa insieme”.