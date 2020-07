99 anni dalla nascita di Remo Gaspari, Spadano lo ricorda: "A lui dobbiamo sviluppo del territorio"

Il 10 luglio di 99 anni fa nasceva Remo Gaspari.

Una persona che ha dedicato la sua vita alla Politica, per il bene dell’Italia, dell’Abruzzo e del suo territorio, il Vastese e la sua amata Gissi.

Oggi vogliamo ricordarlo come colui che ha costituito un punto di riferimento certo, capace di tracciare e realizzare progetti di politica vera e concreta per la nostra Terra, affrancandola da una situazione di difficoltà e di arretratezza nella quale era relegata prima del suo arrivo, nell’immediato dopoguerra.

A lui dobbiamo lo sviluppo infrastrutturale, industriale e culturale dell’Abruzzo e del Vastese.

Oggi lo vogliamo ricordare come esempio di impegno di tenacia e di dedizione alla causa della Politica, finalizzata al bene comune, e con lui vogliamo ricordare, oltre ai suoi insegnamenti, la Democrazia Cristiana, Partito nel quale egli ha militato e faro indelebile del popolo moderato e Cristiano.

A Remo Gaspari, nel giorno della sua nascita, va il nostro pensiero e il nostro ringraziamento per ciò che egli ha fatto e per ciò che egli ha rappresentato per la Politica abruzzese e italiana.

Eugenio Spadano

Presidente del consiglio comunale di San Salvo