Punta Aderci ed ex asilo "Della Penna": inciviltà, incuria e proteste

"Da vastese mi vergogno, questa è la condizione della nostra bella Riserva, nonché vetrina della città di Vasto. Foto scattata da me alle ore 12: cocci di bottiglie di vetro a terra e penso sia roba di più giorni. Spero mettiate in risalto anche questa situazione e che vada a stuzzicare l'orgoglio di qualcuno", scrive a Zonalocale Giuseppe Marchesani. evidenziando che l'inciviltà regna sovrana anche nella Riserva naturale di Punta Aderci.

Una seconda segnalazione arriva da Silvia Spadaccini e riguarda incuria e abbandono in cui versa l'ex asilo Carlo Della Penna: "Questa foto è stata scattata ieri mattina. Sarà forse un anno che non viene tagliata l'erba. Questo edificio è stato donato al comune da Carlo Della Penna, ma da anni è in stato di abbandono totale. In questo edificio molte persone che ora sono adulti hanno frequentato l'asilo e si chiedono il perché di questo abbandono".