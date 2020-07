Linea telefonica fissa a singhiozzo a Dogliola, proteste

Piccoli Comuni alle prese con i disservizi. Questa volta tocca a Dogliola dove da circa un mese la linea telefonica fissa funziona a singhiozzo lasciando numerosi apparecchi muti.

Un problema non indifferente perché una buona parte della popolazione è di un'età avanzata, come conferma l'assessore Mario Paganelli: "È un problema soprattutto per gli anziani che non usano il cellulare e rischiano di non poter chiedere aiuto in caso di necessità. Abbiamo sollecitato più volte la Tim, ma il problema resta. Evidentemente poco interessano le sorti dei piccoli paesi".

Problemi simili sul territorio non sono nuovi, ma a far riflettere sono i tempi di intervento soprattutto quando si tratta dei piccoli centri dell'entroterra. Un caso emblematico ci fu a Guilmi qualche tempo fa, quando, un incendio incenerì diversi pali del telefono. Il paese restò senza telefoni per diverso tempo con ripercussioni anche negli uffici comunali e alle Poste fino a quando, dopo le proteste degli amministratori, si intervenne per risolvere il problema.