Con il piede di porco in pieno giorno cercano di forzare una porta: ladri messi in fuga da un vicino

Hanno cercato di introdursi in un'abitazione del centro di Vasto, ma, visti da un vicino, sono fuggiti minacciando chi li ha scoperti. Due ladri sono entrati in azione nella tarda mattinata di oggi, intorno a mezzogioro, in centro senza alcun timore di essere notati.

L'appartamento preso di mira è al piano terra in via Mogadiscio, una stretta traversa tra via delle Croci e via Valloncello dove è difficile passare inosservati. Nonostante questo e nonostante l'orario, i due hanno cercato di aprire il portone usando un piede di porco e un cacciavite. Un vicino, insospettito dai rumori, ha chiesto cosa stessero facendo mettendoli in fuga. I due ragazzi, dall'accento italiano, mentre si allontanavano, lo hanno minacciato intimandogli di non avvisare nessuno.

"Indossavano mascherine e cappelli – racconta Virginia che abita nell'appartamento – Non so perché hanno cercato di entrare proprio a casa mia, non ci sono oggetti di valori o denaro, probabilmente vedendo il secchio dell'organico fuori hanno pensato che non ci fosse nessuno".

La donna è rimasta turbata dall'episodio anche perché i due hanno agito noncuranti della forte possibilità di essere scoperti, cosa poi accaduta. Per questo motivo il suo invito è a prestare massima attenzione, ad adottare tutte le misure di sicurezza del caso e a denunciare sempre. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che si recheranno sul posto per sopralluogo.