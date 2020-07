Tappa a Vasto per Gianni Morandi, affascinato dalla Costa dei Trabocchi

Toccata e fuga a Vasto per Gianni Morandi che, spesso, durante i suoi viaggi, fa tappa lungo la Costa dei Trabocchi. Nel 2017 si era fermato sulla spiaggia di San Salvo [LEGGI], in altre occasioni aveva visitato le località costiere della provincia.

Questa mattina il cantante bolognese è arrivato, con grande sorpresa dei titolari, sul trabocco Cungarelle. Accolto con grande entusiasmo, Morandi si è goduto il panorama e poi ha fatto un veloce aperitivo, brindando con i titolari Luca Conti e Mirko Di Nanno e gustando qualche specialità dello chef Bernardo Suriani.

Era in città da ieri sera, di ritorno dalla Puglia dove, come si può vedere dal suo profilo Instagram, ha trascorso un periodo di vacanza con la moglie Anna. Negli ultimi giorni per lui anche la visita all'amico Al Bano, nelle sue tenute di Cellino San Marco.

"Ha apprezzato molto Vasto - racconta chi l'ha incontrato - ed è stato davvero molto cordiale. Ha promesso che tornerà dalle nostre parti quanto prima".