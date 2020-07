San Salvo, il Covid-19 cancella le notti colorate. "Il mercato sul lungomare sarà controllato"

Tra i diversi "No" che l'amministrazione comunale di San Salvo ha dato agli organizzatori di eventi estivi c'è quello alla New Generation che aveva riproposto Nottambula. L'associazione aveva inviato una proposta a riguardo, come ha confermato l'assessore al Turismo Tonino Marcello, ma sarebbe stato troppo difficile assicurare il distanziamento sociale previsto dalle ordinanze regionali e dalle direttive governative per contrastare la diffusione del coronavirus.

Il Covid-19, così, limita ulteriormente gli eventi estivi di massa dalla formula "dal tramonto all'alba" già in declino da qualche anno. Per Nottambula sarebbe stata l'ottava edizione. Dopo la pausa del 2018, tornò nel 2019 spostandosi dal centro di San Salvo alla marina sempre nella data ormai consolidata, il 13 agosto, sostituendo in qualche modo la Notte Rosa, altro appuntamento che pure aveva collezionato diverse edizioni e che per il secondo anno consecutivo non si terrà.

Il tema dei controlli è centrale anche in un altro appuntamento fisso dell'estate sansalvese, il mercato sul lungomare. Non sono infatti passati inosservati nei precedenti fine settimana la folla intorno agli stand dell'isola pedonale e l'assenza di controlli. Il mercato estivo vero e proprio, come da bando, inizierà il 15 luglio, quindi, quello delle scorse serate, non rientra nell'iniziativa per la quale il Comune ha affidato la gestione alla Eventi e Servizi srl di Giulianova.

Su quest'ultimo, il sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore Marcello, durante la presentazione del calendario estivo, hanno sottolineato che saranno fatte rispettare tutte le restrizioni con il mantenimento della distanza anche tra venditori e acquirenti (aspetto questo, già presente nel bando di gara, LEGGI).

Per quanto riguarda gli altri eventi, il controllo sarà garantito dalla protezione civile e dall'associazione dei Carabinieri in congedo.