San Salvo: Festival reggae, jazz e il trio Bobby Solo-Fiordaliso-New Trolls per l’estate 2020

Ottava edizione del Festival Reggae, Tre stelle in una sera: Bobby Solo, Fiordaliso e New Trolls, e il concerto Donne, Santi e Briganti di Lara Molino a luglio, il jazz di Danilo Rea e Kelly Joice ad agosto.

Nell'estate più difficile, quella del distanziamento interpersonale e delle altre precauzioni anti Covid, l'amministrazione comunale di San Salvo ha presentato stamani il calendario delle manifestazioni di luglio e agosto.

ESTATE DIVERSA - Sono, in totale, 47 gli appuntamenti del cartellone 2020. Prevista anche l'apertura straordinaria del Museo civico Porta della Terra nei giorni 18, 24 e 31 luglio e 3, 8 e 18 agosto dalle 20 alle 13.

"Se non fosse stato per l'impegno degli assessori Tonino Marcello e Maria Travaglini e degli uffici che hanno rinunciato anche allo smart working – ha detto il sindaco Tiziana Magnacca – staremmo ancora come altre realtà in fase organizzativa. Abbiamo rinunciato ad alcune proposte, abbiamo dovuto dire diversi no a causa delle restrizioni imposte dalle ordinanze anti Covid-19. Nei vari eventi ci saranno ingressi e posti a sedere contingentati e controlli. Noi ce la mettiamo tutta e crediamo che i turisti avranno possibilità di intrattenimento".

CALENDARIO DA 47MILA EURO - Il calendario presentato stamattina è stato approntato con una spesa di 47mila euro da parte del Comune: 35mila dell'assessorato alle Attività produttive, 12mila da quello alla Cultura. A questi vanno aggiunti l'organizzazione del mercato e degli eventi alla marina affidati alla Eventi e Servizi [LEGGI] e quelli dell'associazione Senza Resa che porterà, probabilmente, i nomi più importanti di quest'estate a San Salvo [LEGGI]. Il "probabilmente" non è a caso perché l'assessore Marcello ha sottolineato: "Abbiamo messo da parte una somma perché stiamo ragionando su altri nomi importanti". "Gli assessori – ha aggiunto il sindaco – hanno fatto un ottimo lavoro con quello che c'era, ma grazie alla rimodulazione dei mutui potremo rimpolpare i capitoli di spesa soprattutto per la Cultura".

Tra gli altri nomi c'è la cantante heavy metal del gruppo dei Lacuna Coil, Cristina Scabbia che si esibirà in piazza San Vitale il 7 agosto con i Rezophonic. Tra gli appuntamenti musicali confermati c'è l'8ª edizione del Reggae Summer Festival nel piazzale Colombo dal 24 al 26 luglio.

Il 26 luglio, in piazza San Vitale, omaggio a Ennio Morricone con la Tempra Orchestra. Il 17 agosto confermata la Notte di Vasco per la quale saranno annunciati in seguito gli ospiti.

Come detto, poi, il 10 agosto "Tre stelle in una sera: Bobby Solo, Fiordaliso e New Trolls" al piazzale Colombo: ospiti già visti in varie occasioni nei comuni del Vastese, ma dal sicuro apprezzamento soprattutto in alcune fasce d'età. Come annunciato giorni fa, il 26 luglio si terrà la 2ª edizione dell'Rds Play on Tour con una formula diversa: l'evento musicale sarà in forma itinerante.

A questi sono da aggiungere gli appuntamenti a pagamento di Senza Resa: Danilo Rea (11 agosto, piazza S. Vitale), Biagio Izzo (12 agosto, campo di San Salvo Marina), Luchè (13 agosto, campo di San Salvo Marina). Per questi spettacoli è iniziata già la prevendita dei biglietti (oltre al circuito Ciaotickets.com, possono essere acquistati qui a San Salvo: Agenzia viaggi Spaceland; Vasto: Muzak Eventi, Bar 2 Pini, Caffetteria Histoniense, Iston Bar; Termoli: Bar Via Firenze, Tabaccheria Fioriti).

Sempre nella piazza principale del centro storico si terrà la rassegna di cinema all'aperto "E le stelle stanno a guardare" con cinque proiezioni: 15, 21, 22, 28 e 29 luglio.

Per quanto riguarda il gusto, torna il Prodotto Topico: dal 10 al 13 luglio sul lungomare e l'8 e il 9 agosto in centro.

18 gli eventi culturali tra presentazioni, teatro e musica tutti in centro. Tra questi gli appuntamenti dell'8° premio Raffaele Artese. La finale del 20 agosto sarà preceduta (il 18) dalla presentazione del libro I Sanniti e i misteri della Tavola Osca di Nicola Mastronardi, già autore dell'apprezzato Viteliù. Il 6 agosto si rivedrà l'ex assessore alla Cultura, il professore Giovanni Artese che presenterà l'aggiornamento del suo volume Storia di San Salvo. Il 23 agosto, inoltre, appuntamento con "Lirica sotto le stelle", Madame Butterfly dell'associazione Manuskaja direzione artistica Antonella Pelilli.

QUI L'ELENCO COMPLETO DEGLI EVENTI