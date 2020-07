Melissa Nozzi torna in serie A: la calciatrice sansalvese approda alla San Marino Academy

Melissa Nozzi torna in serie A. La calciatrice sansalvese ha firmato ieri l'accordo con la San Marino Academy, formazione neopromossa nella massima serie. Dopo gli inizi, da giovanissima, con San Paolo Vasto e Pro Vasto femminile, la forte difensore centrale ha vissuto importanti esperienze calcistiche. Con il Chieti femminile ha raggiunto la serie A, in cui ha giocato poco più che maggiorenne nella stagione 2016/2017. E poi il Pescara e Bologna, dove ha disputato ottime stagioni conquistando il cuore dei tifosi che l'hanno nominata migliore giocatrice della stagione 2018/2019 [LEGGI]. Nel suo cammino anche le esperienze in azzurro con la nazionale under 17 e quella under 19 [LEGGI].

Lo scorso agosto il rientro in Abruzzo, con l'approdo in serie C all'Asd Free Girls allenata dal vastese Francesco Mucci, che ieri l'ha accompagnata a San Marino per la firma dell'accordo con le titane. Una stagione che, anche se interrotta anzitempo, ha riportato Melissa Nozzi nel mirino degli osservatori. Ed ecco che, nel mercato estivo di preparazione alla prossima stagione di serie A, il ds della San Marino Academy ha deciso di puntare sulla 23enne abruzzese.

"Sono davvero emozionata all’idea di iniziare questa nuova avventura – ha dichiarato all'ufficio stampa della società titana – Non mi aspettavo la chiamata di una squadra di Serie A, dal momento che venivo da due stagioni in C. Ho tanta voglia di fare e dimostrare".

E, nella prossima stagione calcistica, nella serie A femminile si profila un "derby dell'Alto Vastese". Melissa Nozzi, la cui famiglia è originaria di Castiglione Messer Marino, nel suo ruolo di difensore centrale, potrebbe trovarsi a marcare Daniela Sabatino, attaccante di Castelguidone che ha salutato il Sassuolo ma è pronta ad accasarsi in un'altra squadra della massima serie (si parla di Fiorentina o Inter).