Aree boschive e campagne a rischio: vigili del fuoco domano rogo in contrada Selvotta

Patrimonio arboreo e macchia mediterranea sempre a rischio incendi nel Vastese nei mesi estivi.

Nella tarda mattinata di oggi vigili del fuoco del Distaccamento di Lanciano e Protezione civile di Vasto sono intervenuti in contrada Selvotta per domare un rogo scoppiato in un'area di vegetazione spontanea e campi coltivati ai margini della strada che attraversa la località retrostante la stazione ferroviaria Vasto-San Salvo.

Le fiamme hanno aggredito una superficie coperta da pini, ulivi e vegetazione spontanea. Il lavoro delle squadre di pompieri e volontari accorse sul posto ha consentito di circoscrivere l'incendio evitandone il propagarsi ai campi coltivati. Sul posto anche la polizia locale di Vasto.

Nei giorni scorsi, un rogo si era innescato, anch'esso per cause ignote, sul litorale di Casarza, sempre a rischio nei mesi caldi.