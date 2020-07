"Per il centro 2 sole corse: andata alle 9, ritorno alle 18. Sono anziana e ho problemi di salute"

L'autobus passa due sole volte al giorno. Da quando è iniziata l'emergenza coronavirus, per andare a fare la spesa deve prendere il bus alle 9 del mattino e tornare alle 18.

Giuliana Perrino, tramite Zonalocale, rivolge un appello all'amministrazione comunale: "Per favore, fate qualcosa".

Racconta i disagi che sta vivendo da mesi: "Sono una signora anziana che abita in contrada San Lorenzo, in via Defenza. Prima dell'emergenza Covid, potevo usufruire del servizio autobus pubblico per quattro volte al giorno davanti casa. Ora, invece, nell'ultimo periodo, le corse sono diventate due, una alle 9 del mattino e l'altra alle 18. Recandomi a Vasto città per spese o salute, parto alle nove, ma il ritorno è alle 18, oppure dovrei fermarmi lungo la strada di San Lorenzo, con tre chilometri a piedi da percorrere, cosa che non posso fare avendo buste della spesa, problemi di salute e una certa età". Per questi motivi lo sfogo: "È una vergogna che un cittadino non possa usufruire del servizio urbano. Come me tanti altri anziani che abitano nella stessa zona".

Linea "Mare" con rastrelliera per bici - Come annunciato nei giorni scorsi [LEGGI], attivata "la linea smart Centro-Mare, un servizio giornaliero attrezzato per il trasporto delle biciclette, previsto ogni 30 minuti, con i punti di raccolta dei passeggeri nelle fermate di Belvedere Romani - Vasto Marina - Autostello", annuncia una nota del Comune.

“Abbiamo deciso insieme alla Sat-Tessitore - dice l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Paola Cianci - di sperimentare questa nuova linea per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico per andare al mare. La rastrelliera di cui è dotato l’autobus servirà a promuovere la mobilità in bicicletta, superando la difficoltà del dislivello tra la parte bassa e quella alta della città per coloro che usano la bici per gli spostamenti urbani. In questo modo diamo ai residenti, ai turisti e ai ciclisti la possibilità di raggiungere Vasto Marina praticando una mobilità alternativa e sostenibile favorendo lo scambio bici-bus. Una novità che va ad allargare e potenziare le azioni nel campo della mobilità sostenibile come la possibilità di ricaricare i mezzi elettrici gratuitamente presso la colonnina di proprietà comunale".m I nuovi orari sono disponibili sul sito http://www.sattessitore.it e sul portale Va.Mo.S: https://www.vastosmartcity.com