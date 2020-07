"Altro che apertura in sicurezza: la villa comunale è indecente"

"Apertura in sicurezza? Ma quale sicurezza? Quella della indecenza?", chiede Marco Cannarsa, responsabile delle guardie ecologiche ambientali volontarie di Vasto, mostrando i rifiuti di cui è disseminata la villa comunale di Vasto.

"Quel materasso dietro al chiosco della vila comunale è lì da otto mesi insieme ad altre schifezze", fa notare. "Sono mesi che segnalo tutto questo all'assessore Barisano, ma ad oggi nulla è cambiato. Inoltre stamattina sulle panchine della villa c'era tanta di quella immondizia... per non parlare delle bottiglie rotte sparse per terra, pericolosissime per i bambini, che spesso giocando cadono, e per i cani, che di solito si rotolano oppure sgambano. Per no parlare dei giochi per i bimbi, che sono sporchi e pieni di erbacce. Apertura in sicurezza? Ma quale sicurezza? Quella dell'indecenza?".