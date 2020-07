Smargiassi: "Sanità deve essere un tema di tutti. Basta con le parole, vogliamo fatti"

"Eravamo convinti che la sede opportuna per discutere di presente e futuro dell'ospedale di Vasto fosse una commissione regionale. In realtà questo non ci viene concesso e per questo oggi siamo qui a presentare l'interpellanza che ho inviato al presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri". Questa mattina il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, ha presentato nella nuova sede di corso Mazzini a Vasto i cinque punti dell'interpellanza con cui chiede lumi sulla grave situazione dell'ospedale San Pio da Pietrelcina e su quali progetti ha l'assessorato alla sanità per il futuro.

"Da 22 anni sentiamo parlare del nuovo ospedale, argomento che torna buono ad ogni campagna elettorale. In questo periodo si sono succedute 4 giunte comunali e altrettante regionali ma nulla accade". Il tema 'caldo' è quello dei guai strutturale dell'ospedale di Vasto, "che sta crollando, come certificato dai vigili del fuoco nella loro relazione. Ma stiamo assistendo anche a un crollo di servizi e dell'offerta sanitaria. Ci sono reparti senza primarie, i pazienti vengono spostati perchè manca personale, non si fanno più interventi perchè mancano gli anestesisti".

Nella sua interpellanza Smargiassi chiede all'assessore alla sanità Nicoletta Verì risposte sugli interventi di cui necessita il San Pio, sull'esito delle verifiche strutturali e sul progetto del nuovo ospedale. "La sanità deve essere un tema che interessa tutti, non può essere oggetto di campagna elettorale. Non può essere un tema soltanto delle opposizioni. Per questo diciamo che è il momento di dire basta alle parole e di passare ai fatti".