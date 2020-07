Riaperte le aree giochi per bambini: "Ci scusiamo con la cittadinanza per l’attesa"

Da oggi sono riaperte al pubblico le aree giochi per bambini nel territorio comunale. "Oggi sono concluse le operazioni, iniziate venerdì scorso dalla villetta Ciccarone, d’installazione dei cartelli con disposizioni anti Covid-19 e sono state riaperte tutte le aree gioco", spiega una nota dell'amministrazione comunale. Molte erano state le sollecitazioni, nei giorni scorsi, affinchè gli spazi all'interno dei parchi pubblici fossero riaperti [LEGGI].

"Riprendere l’attività ludico-ricreativa in sicurezza è il nostro obiettivo - hanno dichiarato il sindaco Menna e l’assessore con delega ai Servizi manutentivi, Gabriele Barisano - il gioco e il divertimento in aree pubbliche devono adeguarsi ai nuovi protocolli di sicurezza. Ci scusiamo con la cittadinanza per l'attesa ma abbiamo avuto qualche problema nel garantire la totale riapertura".