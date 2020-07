Pilkington, la risposta della Nsg non rassicura Castaldi

Una replica che non sgombra il campo dalle ombre sul futuro dello stabilimento sansalvese. La Nsg-Pilkington ha risposto alla missiva che il senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluca Castaldi, ha inviato qualche giorno fa a Tony Fradgley, responsabile globale del settore automotive del gruppo giapponese, invitandolo a un confronto sul futuro occupazionale.

È lo stesso sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento a darne notizia: "La risposta alla mia richiesta di confronto è stata immediata e di questo li ringrazio molto. Nella replica che ho ricevuto, mi viene assicurato che nessuna decisione è stata ancora presa in merito allo stabilimento di San Salvo e che, non appena ci saranno novità a riguardo, verrò contattato dal presidente Graziano Marcovecchio per un confronto".

Come detto, Castaldi non nasconde i timori che restano: "Preoccupa, a parer mio, il fatto che, come scrive NSG, la pianificazione e la messa in atto di qualunque trasformazione della capacità necessaria ad avere successo nel mondo post Covid-19 vengano realizzate con urgenza ma anche con la necessaria attenzione alle conseguenze sull'impiego nelle comunità in cui operiamo. Dire urgenza e attenzione, spesso è un modo per mimetizzare un ordine di decisioni non sempre positive e per le quali si attende un tempo migliore per comunicarle. Certo, essere ancora in fase di riflessione è senz'altro meglio che aver già operato una scelta negativa, da un punto di vista occupazionale, per il sito di San Salvo".

"Nella replica di Nsg-Pilkington – continua il senatore del M5S – leggo inoltre che la loro priorità numero uno è proteggere la salute ed il benessere di tutto il nostro personale. Già da troppo tempo i lavoratori Pilkington di San Salvo vivono in un limbo di ansia ed incertezza per il futuro: questo non credo faccia bene, mi si perdoni, alla salute. Rinnovo ai vertici Pilkington la mia disponibilità a dare un contributo per risolvere la situazione, augurandomi che ai loro processi decisionali venga impressa un'accelerazione che, ogni giorno che passa, diventa sempre più necessaria."