Supermoto, De Filippis e Del Bonifro conquistano la vittoria a Ortona

Seconda tappa del Campionato Supermoto Centro Sud Italia sul circuito internazionale di Ortona. Nella gara "di casa" i piloti del DDC Racing Team hanno disputato un'ottima giornata di gare conquistando risultati più che lusinghieri dopo quanto di buono fatto due settimane fa a Viterbo [LEGGI]. La ripartenza delle competizioni motociclistiche è accompagnata da grande entusiasmo con tanti piloti pronti a darsi battaglia "sportiva" dopo i lunghi mesi di inattività.

Nella categoria SJunior 5° posto di giornata per Fabio Del Giovane, che, in gara 2, è stato costretto a cedere la terza posizione per una scivolata. Per lui, al suo debutto a Ortona, è stata una giornata positiva ed il team guidato da Daniele Di Cicco è al lavoro per dargli una moto ancor più performante. Nella categoria S4 Amatori vittoria per Lorenzo Del Bonifro (con la moto e i colori del Nico Racing team), frutto del successo in gara 1 e del secondo posto in gara 2. Nella stessa categoria 21° posto per Stefano Grimaldi, al suo esordio assoluto in una gara di Supermoto. Erano in gara anche Loredana Amorosi e suo marito Matteo Pasquini ma, una caduta in gara 1 della Amorosi, fortunatamente senza gravi conseguenze, li ha portati a fermarsi in via precauzionale.

Successo per Antonio De Filippis, nella categoria S3 under 24, dopo il 2° posto in gara 1 e la vittoria in gara 2. Anche per lui, a Ortona, gradino più alto del podio.

Dopo due gare entusiasmanti, a suon di duelli con piloti esperti, Daniele Di Cicco ha chiuso al 5° posto nella categoria S1 Open, vinta da Diego Monticelli che è tra i pretendenti al titolo italiano. Per il pilota di Monteodorisio è stato un ulteriore passo in avanti guardando all'appuntamento di domenica prossima. Sarà il circuito di Ortona, infatti, ad ospitare una tappa del Campionato italiano Supermoto che promette di regalare grande spettacolo.

"Torniamo a casa soddisfatti - ha commentato Di Cicco a fine giornata -. La squadra cresce, i nostri giovani piloti si stanno dimostrando già in forma e con tanta voglia di dare battaglia in pista. Grazie a tutto il team, al nostro preparatore Andrea Ialacci che guida molti di noi in palestra e a tutti coloro che fanno parte della famiglia DDC. Avremo poco tempo per riposarci, domenica prossima saremo di nuoi qui pronti per fare del nostro meglio".