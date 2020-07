Montedorisio in fiore, un concorso che coinvolge i cittadini nella cura del paese

Si chiama Monteodorisio in fiore il concorso lanciato quest'anno dall'amministrazione comunale per coinvolgere, attraverso una sfida, i cittadini nella cura del paese. L'amministrazione guidata da Catia Di Fabio dall'anno scorso ha già affidato una serie di spazi pubblici ad attività e associazioni con la campagna Adotta uno spazio verde. La formula è quella già sperimentata in altre località, i privati curano uno spazio pubblico e in cambio possono evidenziare il loro marchio.

Il 2020 è invece l'anno di Monteodorisio in fiore, "il primo concorso di allestimento floreale di balconi,finestre, aiuole, particolari abitativi, giardini, rivolto ai residenti e ai titolari di attività commerciali, con l’obiettivo di rendere più accogliente ed ospitale il nostro Borgo attraverso l'utilizzo di fiori".

In 40, tra famiglie e attività commerciali, hanno aderito all'iniziativa e i giudici hanno già fatto un primo sopralluogo. A fine lugluo ci sarà una seconda verifica per poi passare alla proclamazione dei vincitori che riceveranno buoni spesa da impiegare nelle attività del paese.

"Siamo soddisfatti e felici - commenta il sindaco Di Fabio - di constatare che i nostri concittadini stanno rispondendo positivamente a entrambe le iniziative, è un primo segno di cambiamento, una dimostrazione del volersi prendere cura del proprio paese, riscoprendo i valori ambientali e la cura del verde come elemento di decoro".