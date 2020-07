Serie C, la Promo Tennis già salva perde 4-2 con il Ct Chieti

Sconfitta indolore per la Promo Tennis Vasto nel secondo turno del campionato di serie C. Con la formula della stagione rivoluzionata, la squadra vastese con la vittoria di una settimana fa con Martinsicuro aveva già conquistato la certezza della permanenza nella categoria, obiettivo della stagione.

Non per questo Ciancaglini e compagni sono scesi in campo, sul sintetico del centro sportivo del quartiere San Paolo, con meno voglia di andare a caccia di un risultato importante. Dopo una giornata di sfide, anche in questa occasione senza la presenza di pubblico, prevalere però è stato il Ct Chieti che, imponendosi per 4-2, passa al turno successivo.

Ad aprire la giornata la sfida vinta da Angelo Ciancaglini (2.8) con Bonafede (2.5) al tie break (6-1/3-6/10-7). Sconfitta per Giuseppe Checchia (3.2) con Crocetti (2.7) con il punteggio di 0-2 (4-6/2-6), Marco Marinaro (3.3) ha perso 2-0 con Cartuccia (2.7) con il punteggio di 2-6/2-6. Sconfitta per Leonardo Dell'Ospedale (2.5) con il francese Anthony Turchi (2.4) con il punteggio di 2-6/2-6. Punto vastese nel doppio con Ciancaglini e Dell'Ospedale che hanno battuto Bonafede e Crocetti e ultimo punto per i teatini con il doppio Checchia-Marinaro battuto 2-0 (2-6/2-6) da Turchi e Cartuccia.

"Vogliamo fare i complimenti ai nostri giocatori - commentano i dirigenti della società guidata da Pino D'Alessandro - che, con molta umiltà, hanno dato tutto quello che avevano dentro dimostrando attaccamento alla Promo e al tennis Vastese". Concluso il campionato di serie C, con cui l'appuntamento è alla prossima stagione sportiva, ora toccherà alle squadre impegnate nel campionato under 18, in D1 e D4 maschile e in D2 femminile difendere i colori della squadra vastese.