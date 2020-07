Consiglieri di centrodestra: "La nostra città retrocessa tra i dilettanti dell’offerta turistica"

"Dopo mesi di oblio e totale disattenzione nei confronti della chiusura di Aqualand, riappare nelle cronache cittadine un imbarazzante Carlo Della Penna tuttora incapace di presentare un calendario estivo degno di nota per la promozione della nostra Città". I consiglieri comunali di centrodestra Francesco Prospero (FDI), Vincenzo Suriani (FDI), Davide D'Alessandro (Lega), Alessandra Cappa (Lega), Alessandro D'Elisa (Misto), Edmondo Laudazi (Nuovo Faro) e Guido Giangiacomo (FI) attaccano duramente l'assessore al turismo dopo la conferenza stampa in Municipio in cui è stata annnciata la riapertura degli Iat [LEGGI]

"Mentre nelle altre realtà turistiche, anche Abruzzesi, si presentano manifestazioni musicali e sportive, mercatini ed eventi legati alla tradizioni locali, Della Penna annuncia con orgoglio, a luglio, la riapertura di un info point alla Marina e l'affissione di alcuni cartelloni, che promuovono Vasto, in Abruzzo e nelle regioni limitrofe - sottolineano i consiglieri -. Della Penna, poi, senza alcun motivo, merito o contributo, tenta di mettere il proprio timbro sulle attività che i Consorzi Vastesi e i loro consorziati portano avanti, con grossi sacrifici, per attrarre i turisti sul nostro territorio".

Per i sette consiglieri di centrodestra "non è possibile che, nonostante siano passati 4 anni dal suo insediamento, l’assessore non abbia ancora compreso quale sia il suo ruolo nel contesto cittadino. Quattro anni di disastri, di mancanza servizi, di mancato sfalcio dell'erba nelle zone panoramiche, di eventi saltati, di kermesse cancellate che, per usare un termine calcistico caro al nostro Assessore, hanno fatto retrocedere la nostra città, come chi la amministrata, tra i dilettanti dell'offerta turistica! Vasto ha bisogno di altro, Vasto e i Vastesi meritano altro".