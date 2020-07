Angelo Giancola promosso nella commissione arbitri della serie D

Angelo Giancola, ex arbitro vastese, è uno dei nuovi componenti della commissione Can della serie D. Le nomine sono state deliberate nella giornata di ieri a Roma, dove si è riunito il Comitato nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri.

Giancola nel 2014 era stato nominato presidente del Comitato Regionale Abruzzo dell'Aia e, nelle ultime sei stagioni, ha guidato fischietti e assistenti abruzzesi. Ora per lui c'è questo importante passo in avanti in cui è chiamato a collaborare con il neo presidente della Can D, Andrea Gervasoni. In commissione ci sono anche Stefano Ayroldi, Francesco Cabboi, Gianluca Cariolato, Valerio Caroleo, Andrea Crispo, Paolo Gregoroni, Andrea Guiducci, Daniele Martinelli, Andrea Marzaloni, Salvatore Occhipinti, Francesco Paolo Saia e Mauro Tonolini.

Il presidente della sezione di Vasto dell'Aia, Mario D'Adamo, ha espresso "tutta la propria soddisfazione per il risultato ottenuto dall’associato Giancola, augurandogli unitamente al Consiglio Direttivo e a tutti i fischietti vastesi una brillante stagione sportiva".