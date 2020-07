"Macchine" è il primo disco di Phabio: dieci canzoni che raccontano avventure e stati d’animo

È uscito Macchine, primo disco di Phabio, al secolo Fabio Ferruccio. Il musicista e cantante vastese ha intrapreso un nuovo percorso da solista - pur continuando le sue esperienze con diverse band - e, lo scorso primo maggio, ha lanciato il primo singolo È sempre domenica. La scorsa settimana ad anticipare l'uscita del disco è arrivato anche il secondo singolo, Vieni via con me.

Un crescendo di attesa per arrivare all'uscita del disco, Macchine, una sorta di manifesto del Phabio-pensiero. Lui lo presenta come "un album fatto in una cameretta. Parla di sbornie, avventure, viaggi e stati d’animo. Rappresenta il tormento dell’inconscio. Elimina i suoni puri; nasce con suoni digitali, rumori, effetti... il nostro millennio felice, dominato dalle macchine". La cameretta di cui parla è proprio quella di casa, perchè questo album ha preso corpo nei mesi del lockdown. Ferruccio ha registrato tutte le parti in casa, affidando poi la revisione dei suoni alle mani esperte di Fabio Tumini (Satellite Records) per arrivare ad un prodotto che, tra le altre cose, racconta anche sfumature dei mesi di isolamento che ci siamo lasciati alle spalle.

Le dieci canzoni di Macchine non sono incasellabili in uno stile ben definito, c'è dentro un po' tutta la musica che Fabio Ferruccio ha respirato e suonato sin da piccolo e che continua a studiare ancora oggi da bravo allievo di chitarra classica al Conservatorio. Un primo passo, ci auguriamo di un lungo cammino, di un artista rock'n'roll, un po' scanzonato e di grande talento.

