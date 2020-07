"Belvedere Romani ormai è diventato un luogo di incontri hard"

"Belvedere Romani, oltre ad essere abbandonato all'incuria, è divenuto un luogo di appuntamenti hard. I residenti della zona non ne possono più di essere cosiderati cittadini di serie B".

Antonio Parisi, residente della zona, torna ad alzare la voce: "Perfino - dice - le richieste nostre richieste più elementari vengono totalmente ignorate dall'amministrazione comunale. Innanzitutto l'incrocio tra via Crispi e la rampa che porta a piazza Brigata Maiella: nei giorni scorsi ci sono stati due incidenti, ma nulla viene fatto per garantire sicurezza e sanzionare le infrazioni. Sono rimaste lettera morta anche le nostrre ripetute richieste di sistemare qualche panchina nell'area verde adiacente la stessa piazza Brigata Maiella, mentre nel giardino pubblico attorno al Monumento all'Emigrante l'erba viene sfalciata solo quando c'è qualche cerimonia. Si è spezzato un pesante ramo di un pino; è lì, a terra, da settimane. Per fortuna non ha colpito nessuno quando è caduto.

Si chiama area verde di Belvedere Romani, ma - ironizza Parisi - il belvedere non c'è più, perché al di fuori della balconata c'è solo una giungla di vegetazione incolta talmente alta da ostruire la visuale. Anche a causa del degrado questa, nelle prime ore del mattino, è diventato un luogo di appuntamenti osé. E sotto il viadotto Histonium ci sono mucchi di immondizia da anni".