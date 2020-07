Spadano: "Sorpreso e dispiaciuto dalle dimissioni di Faienza"

Si dice dispaciuto e sorpreso Eugenio Spadano. Il presidente del consiglio comunale di San Salvo ha inviato alla stampa il proprio saluto a Oliviero Faienza con il quale ha passato 8 anni nella maggioranza di centrodestra. L'assessore alle Politiche sociali ha rassegnato le dimissioni [LEGGI].

"Esprimo sorpresa e dispiacere per le dimissioni dell’assessore Faienza dalla giunta di San Salvo, della quale era componente da 8 anni – scrive Spadano – Nel rispetto delle decisioni di Oliviero, non posso che parlare bene nei confronti di una persona che ha lavorato con capacità, equilibrio e sensibilità non comuni confrontandosi con problemi e necessità che richiedono doti che egli ha sempre dimostrato di possedere. L’amministrazione comunale gli è grata per il lavoro svolto e per l’apporto dato alla compagine e alla nostra cittadinanza, soprattutto nei confronti dei più deboli e bisognosi. Un ringraziamento personale e un augurio di ogni bene".